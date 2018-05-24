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Бузэрнеску отдала всего 3 гейма Се Шувэй в 1/4 финала турнира в Страсбурге
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Бузэрнеску отдала всего 3 гейма Се Шувэй в 1/4 финала турнира в Страсбурге 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (4) вышла в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция), в двух партиях разгромив представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй (8) со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Михаэла 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в финал Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Доминика Цибулкова (Словакия, 5/WC) — Саманта Стосур (Австралия).
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