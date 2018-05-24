Бузэрнеску отдала всего 3 гейма Се Шувэй в 1/4 финала турнира в Страсбурге

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (4) вышла в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция), в двух партиях разгромив представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй (8) со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Михаэла 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.