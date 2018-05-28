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Петерсон обыграла Се Шувэй в первом круге Открытого чемпионата Франции
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Петерсон обыграла Се Шувэй в первом круге Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Шведская теннисистка Ребекка Петерсон (Q) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Ребекка трижды подала навылет, активно выиграла 35 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 17 виннеров и 21 ошибка.
За выход в третий круг Петерсон поспорит с победительницей противостояния Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 31) — Ваня Кинг (США, SR).
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