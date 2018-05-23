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Флипкенс, Столар и Кирстя — в четвертьфинале Нюрнберга
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Флипкенс, Столар и Кирстя — в четвертьфинале Нюрнберга 

Спорт-Экспресс 23 мая 2018
Представляющая Казахстан Юлия Путинцева выиграла отложенный со вторника матч первого круга турнира в Нюрнберге у первой «сеяной» Слоан Стивенс 5:7, 6:4, 7:6 (7:3). Во втором круге она встретится с другой американкой Элисон Риске, а победительница этой встречи выйдет на румынку Сорану Кирстя.
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA Nurnberger Versicherungs Сup 2018
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США, 1, WC) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:3)
Второй круг
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Надя Подорошка (Аргентина, Q) — 7:6 (8:6), 6:2  Фанни Столлар (Венгрия, Q) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:3, 6:3  Сорана Кирстя (Румыния, 6) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 3:6, 6:3
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