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37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос»
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37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 25 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Евгения Родина (10) не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации она в двух партиях уступила 37-летней итальянке Франческе Скьявоне со счётом 0:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Евгения совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету чемпионки «Ролан Гаррос» 2010 года 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
Имя первой соперницы Скьявоне в основной сетке турнира станет известно позже.
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