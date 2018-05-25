37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Евгения Родина (10) не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации она в двух партиях уступила 37-летней итальянке Франческе Скьявоне со счётом 0:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Евгения совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету чемпионки « Ролан Гаррос » 2010 года 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

Имя первой соперницы Скьявоне в основной сетке турнира станет известно позже.