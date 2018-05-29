28 эйсов помогли Иснеру обыграть Рубина в первом круге «Ролан Гаррос» 

Американский теннисист Джон Иснер (9) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв своего соотечественника Ноа Рубина (WC) со счётом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Джон 28 раз подал навылет, активно выиграл 67 очков и совершил 37 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 37 виннеров и 21 ошибка.
За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Иснер поспорит с победителем поединка Орасио Себальос (Аргентина) — Юити Сугита (Япония).