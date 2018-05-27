Действующая победительница «Ролан Гаррос» Остапенко вылетела в первом круге

Встреча длилась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 6:3,7:5 в пользу представительницы Украины.

На счету Остапенко пять подач навылет, 13 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Козлова, которая является 66-й ракеткой мира, совершила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и использовала семь брейк-пойнтов из 16.

Теннис. Ролан Гаррос — 2018. 1-й круг Елена Остапенко (Латвия) — Катерина Козлова (Украина) — 5:7, 3:6