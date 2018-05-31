Фоньини уверенно победил Э. Имера во втором круге «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 18-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Швеции Элиаса Имера (Q) со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут. Фабио 1 раз подал навылет, активно выиграл 27 очков и совершил 32 невынужденные ошибки. На счету его соперника 3 эйса, 18 виннеров и 32 неточности.