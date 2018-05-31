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Гаске победил Жазири и может сыграть с Надалем в 3-м круге «Ролан Гаррос»
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Гаске победил Жазири и может сыграть с Надалем в 3-м круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Французский теннисист Ришар Гаске, посеянный на "Ролан Гаррос" под 27-м номером, вышел в третий круг, в четырёх партиях обыграв представителя Туниса Малека Жазири со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут. Ришар 5 раз подал навылет, активно выиграл 27 очков и совершил 34 невынужденные ошибки. На счету его соперника 3 эйса, 25 виннеров и 42 ошибки.
За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Гаске поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гидо Пелья (Аргентина).
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