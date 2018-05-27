Ещё
Макарова успешно стартовала на «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макарова успешно стартовала на «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает "Советский спорт".
Во встрече первого раунда спортсменка одержала победу над представительницей Китая Чжэн Сайсай со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте один час 14 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из десяти.
В следующем круге Макарова встретится с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) — Куруми Нара (Япония).
Теннис. Ролан Гаррос — 2018. 1-й круг Екатерина Макарова (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:4, 6:1
Газета.Ru: последние новости
Пьерс: Шарапова сдала во всех аспектах Американка считает Шарапову претендентом на титул на "Ролан Гаррос" Швейцарский теннисист Вавринка вышел в следующую стадию турнира в Женеве
Комментарии  Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов15
В СМИ просочилась информация о новом тренере «Зенита»2
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов38
Адвоката Родченкова возмутили шаги ФИФА в отношении РФ10
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение