Стивенс и Джорджи вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции 

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Видеообзоры побед Надаля, Шаповалова, Чилича и Эдмунда на «Ролан Гаррос»

Баутиста-Агут о смерти матери: решил приехать и сражаться, а не прятаться дома

Вердаско вышел в третий круг в Париже, где может сыграть с Димитровым