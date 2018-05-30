Ещё
Стивенс и Джорджи вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стивенс и Джорджи вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 5 часов назад
Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». 10-я ракетка соревнований обыграла польскую спортсменку Магдалену Фрех (Q) со счётом 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 2 минуты. Стивенс выполнила 1 подачу навылет, обошлась без двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 8, активно выиграла 17 очков и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету Фрех 3 эйса, 3 двойные ошибки, 10 виннеров и 24 невынужденные ошибки.
За выход в четвёртый круг Стивенс поспорит с итальянкой Камилой Джорджи, обыгравшей во втором раунде колумбийку Мариану Дуке-Мариньо.
«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Камила Джорджи (Италия) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — 6:0, 6:3.
Чемпионат.com: последние новости
Видеообзоры побед Надаля, Шаповалова, Чилича и Эдмунда на «Ролан Гаррос» Баутиста-Агут о смерти матери: решил приехать и сражаться, а не прятаться дома Вердаско вышел в третий круг в Париже, где может сыграть с Димитровым
Комментарии  Ещё 100 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призналась в допинге131
Сборная России по футболу проиграла Австрии63
Чемпион мира разбился под Тверью6
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Овечкину пожелали смерти20
Видео
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение