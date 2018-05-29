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Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции
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Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции 

Газета.Ru 7 часов назад
Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Уильямс обыграла чешку Кристину Плишкову в двух партиях со счетом 7:6 (7:4), 6:4. За один час 46 минут американка выполнила 13 эйсов, сделала семь двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из четырех.
Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стартовала с победы на "Ролан Гаррос".
Теннис. «Ролан Гаррос» (Франция). 1-й круг Уильямс (США) — Плишкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:4
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