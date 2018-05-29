Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Уильямс обыграла чешку Кристину Плишкову в двух партиях со счетом 7:6 (7:4), 6:4. За один час 46 минут американка выполнила 13 эйсов, сделала семь двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из четырех.
Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стартовала с победы на "Ролан Гаррос".
Теннис. «Ролан Гаррос» (Франция). 1-й круг Уильямс (США) — Плишкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:4