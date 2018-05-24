Тренер: «Стосур может выиграть „Ролан Гаррос“

Австралийский тренер Уолли Масур считает, что его соотечественница Саманта Стосур может выиграть " Ролан Гаррос ". Специалист отметил, что 34-летняя теннисистка очень сильна на грунтовых кортах.

— Думаю, настало ее время, — цитирует Tennis World USA Масура. — Она хорошо играет на грунте — здесь ее редко преследуют неудачи. Думаю, что для Стосур наступает очень важное время. Сейчас она занимает 60-е место в рейтинге WTA. Ей нужно защитить очки, набранные в Страсбурге и очки с четвертого раунда турнира во Франции. Конечно, это накладывает и дополнительную ответственность. Но нужно учитывать ее силу на грунте. Если Стосур когда-нибудь сможет выиграть еще один турнир «Большого шлема», то это будет «Ролан Гаррос».

Если она выступит неудачно, то опустится в рейтинге — она понимает это. Мысли не покидают голову, особенно когда тебе уже не 22, и ты понимаешь, что осталось не так много времени, чтобы все исправить. Но я также знаю, что Сэм играет лучше за пределами Австралии.

На счету Стосур есть одна победа в турнире «Большого шлема» в одиночном разряде в 2011 году. Также на ее счет 33 первых места в турнирах WTA.

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