Калинская проиграла Голубич и не пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос»

Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 4:6 в пользу Голубич.

На счету россиянки две подачи навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-поинтов из 12. Также Калинская не реализовала два матчбола во втором сете.

Голубич совершила один эйс, допустила пять двойных ошибок и использовала пять брейк-поинтов.

Ранее жеребьевка основной сетки женской части теннисного турнира «Ролан Гаррос» состоялась в Париже.