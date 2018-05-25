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Калинская проиграла Голубич и не пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос»
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Калинская проиграла Голубич и не пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 25 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич в финале квалификации "Ролан Гаррос" и не смогла пробиться в основную сетку турнира. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 4:6 в пользу Голубич.
На счету россиянки две подачи навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-поинтов из 12. Также Калинская не реализовала два матчбола во втором сете.
Голубич совершила один эйс, допустила пять двойных ошибок и использовала пять брейк-поинтов.
Ранее жеребьевка основной сетки женской части теннисного турнира «Ролан Гаррос» состоялась в Париже.
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