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Дель Потро признался, что обращался к психологу
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Дель Потро признался, что обращался к психологу 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вновь приступил к тренировкам. Перед стартом «Ролан Гаррос» дель Потро признался, что перед началом сезона 2018 года обратился за помощью к психологу. По словам теннисиста, работа с психологом помогла ему вернуть уверенность в собственных силах. Дель Потро признался, что до обращения к психологу он не знал, как решить возникшие проблемы.
Сейчас дель Потро тренируется в Барселоне, а его участие в Открытом чемпионате Франции по теннису остаётся под вопросом. 29-летний спортсмен снялся с турнира в Риме во время матча с бельгийцем Давидом Гоффеном. Дель Потро получил травму паховых мышц.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» стартуют в воскресенье, 27 мая.
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