«Чемпионат» и Chicago Grill & Bar сделали специальный сет к ЧМ-2018

Спортивный портал «Чемпионат» и ресторан Chicago Grill & Bar на Страстном подготовили специальные сеты для всех футбольных болельщиков. В их состав вошли самые популярные блюда, которые принято есть во время спортивных трансляций.

Сет для большой компании представляет собой набор мини-бургеров, хрустящий бекон, претцели, джерки из говядины, луковые кольца, кукурузные начос, кольца кальмара, ребрышки-гриль, креветки в панировке из кокосовой стружки, соус гуакамоле, соус сальса, соус маракуйя-чили, перец халапеньо и чили.

Сет на одного состоит из хрустящего бекона, джерки из говядины, луковых колец, кукурузных начос, колец кальмара, ребрышек-гриль, креветок в панировке из кокосовой стружки, соуса сальса, перца халапеньо и чили.