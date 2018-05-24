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«Чемпионат» и Chicago Grill & Bar сделали специальный сет к ЧМ-2018
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«Чемпионат» и Chicago Grill & Bar сделали специальный сет к ЧМ-2018 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Спортивный портал «Чемпионат» и ресторан Chicago Grill & Bar на Страстном подготовили специальные сеты для всех футбольных болельщиков. В их состав вошли самые популярные блюда, которые принято есть во время спортивных трансляций.
Сет для большой компании представляет собой набор мини-бургеров, хрустящий бекон, претцели, джерки из говядины, луковые кольца, кукурузные начос, кольца кальмара, ребрышки-гриль, креветки в панировке из кокосовой стружки, соус гуакамоле, соус сальса, соус маракуйя-чили, перец халапеньо и чили.
Сет на одного состоит из хрустящего бекона, джерки из говядины, луковых колец, кукурузных начос, колец кальмара, ребрышек-гриль, креветок в панировке из кокосовой стружки, соуса сальса, перца халапеньо и чили.
Заказать сеты можно уже с 26 мая. Премьера новых блюд пройдёт аккурат накануне финального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль». Для всех читателей «Чемпионата» существует специальная скидка 10% по кодовому слову «Championat.com». Скидка действительна на всё время продажи сета.
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