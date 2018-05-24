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Рублев снялся с Roland Garros, Донской сыграет со Штруффом
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Рублев снялся с Roland Garros, Донской сыграет со Штруффом 

Спорт-Экспресс 24 мая 2018
Стала известна полная сетка матчей Открытого чемпионата Франция среди мужчин. Первая ракетка России Андрей Рублев, который должен был быть «посеян» под 30-м номером на Roland Garros, снялся с турнира из-за травмы.
Боли в спине беспокоили 20-летнего теннисиста с турнира в Майами, и по этой причине он пропустил большую часть грунтового сезона. Напомним, что в прошлом году Рублев попал в основную сетку Открытого чемпионата Франции как «лаки лузер» и проиграл в первом круге Диего Шварцману в пяти сетах. (Мария НИКУЛАШКИНА)
Россияне в первом круге Roland Garros:
Евгений ДОНСКОЙ — Ян-Леннар Штруфф (Германия)
Михаил ЮЖНЫЙ — Малек Джазири (Тунис)
Даниил МЕДВЕДЕВ — Лука Пуй (Франция, 15)
Карен ХАЧАНОВ — Андрес Хайдер-Маурер (Австрия)
2018 mens French Open draw pic.twitter.com/aaeoJtUuuW
— Ricky Dimon (@Dimonator) 24 мая 2018 г.
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