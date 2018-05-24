Дьяченко не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»

Россиянка Виталия Дьяченко не смогла преодолеть барьер второго раунда квалификации Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема». 27-летняя теннисистка уступил полячке Магдалене Фреш со счётом 3:6, 2:6.

Матч длился 1 час 7 минут. Уроженка Сочи выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету Фреш 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов.

В заключительном круге квалификации Фреш встретится со словачкой Ребеккой Шрамковой.