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Дьяченко не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»
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Дьяченко не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Виталия Дьяченко не смогла преодолеть барьер второго раунда квалификации Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема». 27-летняя теннисистка уступил полячке Магдалене Фреш со счётом 3:6, 2:6.
Матч длился 1 час 7 минут. Уроженка Сочи выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету Фреш 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов.
В заключительном круге квалификации Фреш встретится со словачкой Ребеккой Шрамковой.
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