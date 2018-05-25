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Аргентинский теннисист признан виновным в проведении договорных матчей
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Аргентинский теннисист признан виновным в проведении договорных матчей 

Газета.Ru 25 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Как передает Reuters, в результате расследования Tennis Integrity Unit (TIU) было выявлено, что спортсмен пытался повлиять на исход встреч на турнирах серии ATP Challenger в Италии и Колумбии, которые проходили в 2015 году. Отмечается, что 25-летнему теннисисту также вменяется отказ от сотрудничества со следствием.
Сейчас аргентинец отстранен от участия в профессиональных турнирах. Решение о наказании будет принято позже.
Кикер занимает 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее сообщалось, что 35 украинских футбольных клубов подозреваются в организации договорных матчей.
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