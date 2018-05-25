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Элина Свитолина: «Начала заниматься теннисом, чтобы родители обратили на меня внимание»
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Элина Свитолина: «Начала заниматься теннисом, чтобы родители обратили на меня внимание» 

Спорт-Экспресс 25 мая 2018
Украинка Элина Свитолина призналась, что начала заниматься теннисом, чтобы привлечь внимание своих родителей, интересовавшихся этим видом спорта. Она также рассказала, что для отечественных болельщиков будет важнее первое место в рейтинге WTA, чем победа в турнире «Большого шлема»
— Мой брат занимался теннисом, и все внимание родители уделяли ему, — цитирует Reuters Свитолину. — Из-за этого я тоже начала заниматься теннисом. И для меня было важно выступать успешно, чтобы родители обратили внимание и на меня. Они очень сильно интересовались теннисом, ездили с братом на соревнования. Поэтому для меня спорт был единственной возможностью изменить отношение к себе — это меня мотивировало.
Для меня единственной целью является быть лучшей. Для украинских болельщиков первое место в рейтинге WTA даже важнее, чем выигрыш турнира «Большого шлема». Все смотрят на рейтинги. Но, конечно, для профессиональных теннисистов гораздо важнее выиграть турнир.
Свитолина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович в первом круге "Ролан Гаррос" 27 мая. В настоящее время украинка занимает четвертое место в рейтинге WTA.
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