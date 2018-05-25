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Калинская не реализовала матчболы и уступила Голубич в финале квалификации «РГ»
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Калинская не реализовала матчболы и уступила Голубич в финале квалификации «РГ» 

Чемпионат.com 25 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации она в трёх партиях проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич (6) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут. Анна дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 брейков. Во втором сете россиянка не реализовала два матчбола.
Имя первой соперницы Голубич в основной сетке турнира станет известно позже.
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