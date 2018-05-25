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Симона Халеп: «О титуле на Roland Garros не думаю»
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Симона Халеп: «О титуле на Roland Garros не думаю» 

Спорт-Экспресс 25 мая 2018
Румынка Симона Халеп отметила, что настроена на качественный теннис на Roland Garros. При этом она не думает о возможной победе на турнире.
— Я устала еще после полуфинала турнира в Риме, но это не травма, — цитирует AFP Халеп. — Я в порядке, боли не чувствую. Отдохнула несколько дней, теперь тренируюсь. Готова к старту турнира. Мне нравится играть на Roland Garros, я в Париж даже просто в отпуск приезжаю. Мне нравится этот город.
Знаю, что каждая игра будет очень сложной. Это «Большой шлем», здесь только лучшие. О титуле не думаю. До него очень далеко. Мысли только о первом матче, который будет сложным. Я даже не смотрела на жеребьевку. Знаю только ближайшую соперницу. К турниру подхожу с уверенностью, которую мне придало выступление в прошлом году.
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