Шарапова и Уильямс стартуют на Открытом чемпионате Франции по теннису

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром серии Большого шлема — после январского турнира в австралийском Мельбурне, который в нынешнем году выиграли швейцарец Роджер Федерер Каролин Возняцки из Дании. 36-летний Федерер вновь пропускает «Ролан Гаррос». Швейцарец решил отказаться от выступлений на грунтовых покрытиях и будет готовиться к стартующему в конце июня Уимблдону, который традиционно проходит на травяных кортах в Лондоне.

Главным фаворитом и первым номером посева предстоящего парижского турнира в мужском одиночном разряде остается «Король грунта» Надаль, 31-летний испанец год назад выиграл «Ролан Гаррос» в рекордный 10-й раз. При этом на остальных трех турнирах серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне и Открытом чемпионате США — он побеждал лишь шесть раз.

В женском одиночном разряде с большим интересом ожидается выступление Шараповой и Серены Уильямс. 31-летняя россиянка в последние годы редко выступала из-за дисквалификации за употребление мельдония и травм, потому в Париже имеет лишь 28-й номер посева. В Париже Шарапова побеждала в 2012-м и 2014-м, на прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира «Мастерс» в Риме, где уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп.

Серена Уильямс и вовсе на нынешнем «Ролан Гаррос» не вошла в число сеяных — она пропустила почти весь прошлый сезон из-за рождения ребенка, вернувшись на корт в марте в возрасте 36 лет. Американка в Париже побеждала трижды (2002, 2013 и 2015), при этом всего у Серены 23 титула на турнирах серии Большого шлема.

Шарапова и Уильямс могут встретиться в 1/8 финала

Согласно проведенной в пятницу жеребьевке, Шарапова в первом круге получила в соперницы одну из победителей квалификации — Ришел Хогенкамп из Нидерландов, тогда как Серена Уильямс встретится с чешкой Кристиной Плишковой. Шарапова и Уильямс могут встретиться уже в четвертом круге — на стадии 1/8 финала. Россиянка не может обыграть американку на протяжении 18 матчей подряд. Последняя победа была одержана в 2004 году в финале турнира в Лос-Анджелесе.

Первый номер посева у женщин получила лидер мирового рейтинга Халеп, второй — Возняцки, прошлогодняя победительница Остапенко получила пятый номер.

В женском парном разряде в Париже с разными партнерами выступят олимпийские чемпионки в паре Елена Веснина и Екатерина Макарова. Веснина сыграет вместе с Остапенко (они получили 11-й посев), Макарова — с соотечественницей Анной Калинской. Главными фаворитами в этом виде являются венгерка Тимеа Бабош и Кристина Младенович из Франции.

В Париже побеждали Кафельников Мыскина , Шарапова и Кузнецова

Помимо соревнований в одиночных разрядах и парах у мужчин и женщин, на «Ролан Гаррос» выступят смешанные пары, а также юниоры, ветераны и колясочники. Соревнования пройдут в течение двух недель, общий призовой фонд турнира составляет 39,2 млн евро. В нынешнем году парижский турнир пройдет в 121-й раз, впервые чемпионат Франции состоялся в 1891 году, до 1925 года здесь выступали лишь члены клуба. C 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою в Первую мировую войну.

Единственным российским победителем мужского турнира «Ролан Гаррос» стал в 1996 году Евгений Кафельников, тогда как чаще других (десять раз) в открытую эру побеждал Надаль, шесть титулов у шведа Бьорна Борга

Шарапова выиграла женский турнир «Ролан Гаррос» дважды (2012, 2014), первой среди россиянок в Париже чествовали в 2004 году Анастасию Мыскину, а в 2009-м титул завоевала Светлана Кузнецова.