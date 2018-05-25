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Родина не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»
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Россиянка Родина не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Евгения Родина потерпела поражение от итальянки Франчески Скьявоне в финале квалификации Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает "Советский спорт".
Встреча длилась 59 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу представительницы Италии.
На счету россиянки две двойные ошибки и ни одного гейма на подаче соперницы.
Скьявоне совершила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейков.
Отмечается, что итальянка является победительницей Открытого чемпионата Франции 2010 года.
Ранее российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич в финале квалификации "Ролан Гаррос" и не смогла пробиться в основную сетку турнира.
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