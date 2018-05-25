Россиянка Родина не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Евгения Родина потерпела поражение от итальянки Франчески Скьявоне в финале квалификации Открытого чемпионата Франции . Об этом сообщает "Советский спорт".

Встреча длилась 59 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу представительницы Италии

На счету россиянки две двойные ошибки и ни одного гейма на подаче соперницы.

Скьявоне совершила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейков.

Отмечается, что итальянка является победительницей Открытого чемпионата Франции 2010 года.