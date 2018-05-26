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Стартовал международный детский турнир Кубок «Еврохима» — 2018
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Стартовал международный детский турнир Кубок «Еврохима» — 2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 26 мая, состоялось торжественное открытие международного детского хоккейного турнира Кубок «ЕвроХима»-2018 ​На арене ледового дворца «Юбилейный» в городе Новомосковске, состоялось торжественное открытие крупнейшего детского турнира по хоккею в Европе — Кубок «ЕвроХима»-2018. С 2011 года в турнире приняли участие более 2300 спортсменов в возрасте до 12 лет.
В адрес турнира поступило приветствие от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Убеждён, что нынешний турнир пройдёт в дружественной атмосфере, при полном уважении общепризнанного принципа „честной игры“, будет способствовать новым знакомствам и полезным контактам, а, в конечном итоге, — упрочению доверия и взаимопонимания между народами». В этом году между собой сразятся команды из девяти стран (Россия, Казахстан, Германия, США, Финляндия, Швейцария, Бельгия, Литва, Эстония). Турнир посетят именитые спортсмены, представители Министерства спорта РФ, Администрации Тульской области, МИД России. Игры будут проходить на двух аренах с 26 по 29 мая 2018 года. В торжественной церемонии закрытия турнира и товарищеском матче примут участие легендарные отечественные хоккеисты и почетные гости.
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