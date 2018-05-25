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Хип-хоп-исполнитель PHARAOH стал главным героем видео об уличном футболе
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Хип-хоп-исполнитель PHARAOH стал главным героем видео об уличном футболе 

The Challenger 21 час назад
Фото: The Challenger
Популярный хип-хоп-исполнитель принял участие в съёмках видео и сыграл с лучшими участниками турнира adidas Tango League. Такой тандем примечателен тем, что сам музыкант занимался футболом в детстве. Российский финал Tango League и концерт PHARAOH состоятся 14 июня в Музее Москвы.
PHARAOH
хип-хоп-исполнитель — Парни из Tango League болеют футболом — это их способ самовыражения. Я самовыражаюсь в музыке. Уличная культура соединяет всё это вместе. Встречаемся 14 июня на финальном турнире. Статьи по теме adidas снова открывает пространство BASEMOSCOW в Парке Горького adidas представил гостевые комплекты формы сборных для чемпионата мира по футболу — 2018 adidas представил домашнюю форму cборной России для чемпионата мира по футболу adidas Football и Дэвид Бекхэм выпустили совместную коллекцию футбольных бутс
Запись «Хип-хоп-исполнитель PHARAOH стал главным героем видео об уличном футболе» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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