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Джокович: играю всё лучше и лучше
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Джокович: играю всё лучше и лучше 

Чемпионат.com 28 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Серб Новак Джокович (20) прокомментировал собственную победу в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях экс-первая ракетка мира одолел бразильца Рожерио Дутра-Силву — 6:3, 6:4, 6:4.
«Сегодня моим соперником был специалист по грунту и серьёзный боец. Матч не был простым. Я не чувствовал себя идеально, но этой игры хватило для победы.
Предыдущий год был очень сложным, ведь я получил самую тяжёлую травму в своей карьере. Тем не менее, сейчас я вижу, что последние несколько недель играю всё лучше и лучше», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.
Следующим соперником победителя «Ролан Гаррос»-2016 станет испанец Хуаме Мунар, неожиданно обыгравший своего соотечественника Давида Феррера.
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