Джокович: играю всё лучше и лучше

Серб Новак Джокович (20) прокомментировал собственную победу в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях экс-первая ракетка мира одолел бразильца Рожерио Дутра-Силву — 6:3, 6:4, 6:4.

«Сегодня моим соперником был специалист по грунту и серьёзный боец. Матч не был простым. Я не чувствовал себя идеально, но этой игры хватило для победы.

Предыдущий год был очень сложным, ведь я получил самую тяжёлую травму в своей карьере. Тем не менее, сейчас я вижу, что последние несколько недель играю всё лучше и лучше», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.