Ещё
Джокович не сумел выйти в полуфинал Roland Garros
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович не сумел выйти в полуфинал Roland Garros 

ТАСС 2 июня 2018
Фото: EPA
Итальянец Марко Чеккинато одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11) в пользу 25-летнего итальянца, который является 72-й ракеткой мира. В четвертом сете серб, посеянный на турнире под 20-м номером, вел в счете 5:2, но не смог довести сет до победы.
В полуфинале Чеккинато встретится с австрийцем Домиником Тимом (7), который третий раз подряд сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Джокович является победителем Открытого чемпионата Франции 2016 года. Всего серб 12-й раз становился чемпионом на турнирах серии Большого шлема. Джокович в девятый раз подряд дошел до четвертьфинала турнира. Последний раз он не смог войти в число восьми лучших теннисистов турнира в 2009 году, когда в третьем круге проиграл немцу Филипу Кольшрайберу.
Чеккинато второй раз в карьере играл в основной сетке Открытого чемпионата Франции, в 2016 году в первом круге он уступил австралийцу Нику Кирьосу. Впервые в карьере итальянец дошел до полуфинала турнира серии Большого шлема. Ранее он не мог пройти дальше первого круга соревнований.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
ТАСС: последние новости
Шарапова расстроена решением Уильямс сняться с Roland Garros Шарапова сыграет с Мугурусой в 1/4 финала Roland Garros В Бельгии задержаны 13 человек по делу о договорных теннисных матчах
Комментарии  Ещё 72 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Турция сыграли вничью45
Россиянам могут добавить минимум три выходных128
Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе2
Медведева рассказала о косяке18
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»72
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение