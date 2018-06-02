Джокович не сумел выйти в полуфинал Roland Garros

Итальянец Марко Чеккинато одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11) в пользу 25-летнего итальянца, который является 72-й ракеткой мира. В четвертом сете серб, посеянный на турнире под 20-м номером, вел в счете 5:2, но не смог довести сет до победы.

В полуфинале Чеккинато встретится с австрийцем Домиником Тимом (7), который третий раз подряд сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Джокович является победителем Открытого чемпионата Франции 2016 года. Всего серб 12-й раз становился чемпионом на турнирах серии Большого шлема. Джокович в девятый раз подряд дошел до четвертьфинала турнира. Последний раз он не смог войти в число восьми лучших теннисистов турнира в 2009 году, когда в третьем круге проиграл немцу Филипу Кольшрайберу.

Чеккинато второй раз в карьере играл в основной сетке Открытого чемпионата Франции, в 2016 году в первом круге он уступил австралийцу Нику Кирьосу. Впервые в карьере итальянец дошел до полуфинала турнира серии Большого шлема. Ранее он не мог пройти дальше первого круга соревнований.

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.