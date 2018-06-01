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Джокович обыграл Баутиста-Агута в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Джокович обыграл Баутиста-Агута в третьем круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Серб Новак Джокович (20) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв испанского спортсмена Роберто Баутиста-Агута (13) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2.
Продолжительность поединка составила 3 часа 48 минут. Джокович выполнил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 8 брейк-пойнтов из 18, активно выиграл 51 очко и допустил 43 невынужденные ошибки. На счету испанца 3 эйса, 2 двойные ошибки, 3 упущенных брейк-пойнта и 42 виннера.
В четвёртом круге соревнований в столице Франции 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с испанцем Фернандо Вердаско (30), ранее обыгравшим болгарина Григора Димитрова (4).
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