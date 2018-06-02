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Джокович пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
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Джокович пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 

Газета.Ru 1 час назад
Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
За три часа 48 минут было сломлено сопротивление испанца Роберто Баутисты-Агута со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Серб выполнил десять эйсов, допустил три двойные ошибки и выиграл 26 розыгрышей у сетки.
Ранее Александр Зверев одержал победу в матче третьего круга "Ролан Гаррос".
Теннис. «Ролан Гаррос» (Франция). 3-й круг Новак Джокович (Сербия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2
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