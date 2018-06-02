Джокович пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

За три часа 48 минут было сломлено сопротивление испанца Роберто Баутисты-Агута со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Серб выполнил десять эйсов, допустил три двойные ошибки и выиграл 26 розыгрышей у сетки.