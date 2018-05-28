Джокович пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису 

Сербский теннисист Новак Джокович пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Он одолел представителя Бразилии Рожериу Дутру да Силву со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа пять минут, в течение которых серб выполнил шесть эйсов, сделал одну двойную ошибку и выиграл пять брейк-поинтов из девяти.
Теннис. "Ролан Гаррос" (Франция). 1-й круг Джокович (Сербия) — Дутра да Силва (Бразилия) — 6:3, 6:4, 6:4 Ранее российская теннисистка Касаткина одержала победу в первом круге «Ролан Гаррос».