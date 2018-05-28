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Джокович пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису
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Джокович пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису 

Газета.Ru 9 часов назад
Сербский теннисист Новак Джокович пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Он одолел представителя Бразилии Рожериу Дутру да Силву со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа пять минут, в течение которых серб выполнил шесть эйсов, сделал одну двойную ошибку и выиграл пять брейк-поинтов из девяти.
Теннис. "Ролан Гаррос" (Франция). 1-й круг Джокович (Сербия) — Дутра да Силва (Бразилия) — 6:3, 6:4, 6:4  Ранее российская теннисистка Касаткина одержала победу в первом круге «Ролан Гаррос».
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