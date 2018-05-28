Джокович пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Он одолел представителя Бразилии Рожериу Дутру да Силву со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа пять минут, в течение которых серб выполнил шесть эйсов, сделал одну двойную ошибку и выиграл пять брейк-поинтов из девяти.