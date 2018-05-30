Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
В матче второго круга экс-первой ракетке мира противостоял испанец Хауме Мунар. Серб выиграл со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4. За два часа 18 минут Джокович выполнил три эйса, совершил 33 невынужденных ошибки идопустил пять двойных ошибок
Ранее российская теннисистка потерпела поражение во втором круге турнира во Франции.
Теннис. "Ролан Гаррос" (Франция). 2-й круг Джокович (Сербия) — Мунар (Испания) — 7:6 (7:1), 6:4, 6:4