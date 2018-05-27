Надаль: Джокович — один из лучших в истории тенниса

«Джокович — один из лучших игроков в истори тенниса. Не стоит говорить про его возвращение, потому что не заметил, чтобы он куда-то уходил. Новак всегда остается важной фигурой в Туре», — цитирует Рафу Tennis World USA.

«Да, порой после травмы сложно быстро набрать форму и вновь начать показывать хорошую игру, но у Джоковича позади прекрасный турнир в Риме. Не сомневаюсь, что он поборется за титул здесь, в Париже».

Первым соперником Джоковича на «Ролан Гаррос» будет бразилец Рожериу Дутра да Силва.