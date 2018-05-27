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Надаль: Джокович — один из лучших в истории тенниса
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Надаль: Джокович — один из лучших в истории тенниса 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Испанский лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль назвал серба Новака Джоковича одним из претендентов на победу на «Ролан Гаррос». Новак брал титул в Париже в 2016 году и с тех пор не побеждал в финалах на турнирах «Большого шлема».
«Джокович — один из лучших игроков в истори тенниса. Не стоит говорить про его возвращение, потому что не заметил, чтобы он куда-то уходил. Новак всегда остается важной фигурой в Туре», — цитирует Рафу Tennis World USA.
«Да, порой после травмы сложно быстро набрать форму и вновь начать показывать хорошую игру, но у Джоковича позади прекрасный турнир в Риме. Не сомневаюсь, что он поборется за титул здесь, в Париже».
Первым соперником Джоковича на «Ролан Гаррос» будет бразилец Рожериу Дутра да Силва.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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