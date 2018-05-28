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Гарбинье Мугуруса — Светлана Кузнецова. Видеопрогноз Анны Чакветадзе
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Гарбинье Мугуруса — Светлана Кузнецова. Видеопрогноз Анны Чакветадзе 

SovSport.Ru 54 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Гарбинье Мугуруса — Светлана Кузнецова в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Эксперт считает, что в предстоящем матче соперницы сыграют минимум 21 гейм.
Через несколько часов стартует Roland Garros. Давайте обсудим противостояние двух победительниц прошлых лет — Светлана Кузнецова в первом же круге попала на Гарбинье Мугурусу.
Я предполагаю, что больше 20,5 гейма девушки сыграют. Объясню почему. Дело в том, что Гарбинье Мугуруса сейчас находится в не самых лучших кондициях, потому что она несколько матчей подряд вела по счету, но эти противостояния так и не выиграла. Такие моменты сказываются на девичьей психологии, я думаю, что Мугуруса проведет эту встречу нервозно. Здесь много будет зависеть от Кузнецовой, сможет ли она использовать свои шансы или нет.
Да, по личным встречам 5:1 ведет Мугуруса, но мне хочется верить, что Светлана сможет навязать борьбу хотя бы в первом сете. Ожидается, что Кузнецова будет играть больше в обороне, а Мугуруса как всегда атаковать, но из-за своей психологической неуверенности Гарбинье может чаще ошибаться. Здесь многое будет зависеть от Светланы.
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