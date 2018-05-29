Кузнецова покинула «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянка в двух сетах уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счетом 7:6, 6:2.
Встреча длилась два часа и пять минут. Кузнецова сделала пять эйсов и совершила 33 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы два эйса и 31 ошибка.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку в рейтинге WTA.
Теннис. "Ролан Гаррос" (Франция). 1-й кругМугурусе (Испания) — Кузнецова (Россия) — 7:6, 6:2