Кузнецова покинула «Ролан Гаррос»

Кузнецова проиграла Мугурусе и покинула «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянка в двух сетах уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счетом 7:6, 6:2.

Встреча длилась два часа и пять минут. Кузнецова сделала пять эйсов и совершила 33 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы два эйса и 31 ошибка.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку в рейтинге WTA.