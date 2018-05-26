Мугуруса: «Матч с Кузнецовой на „Ролан Гаррос“ получится интересным»

«Думаю, нас ждет интересная игра с Кузнецовой. В минувшем году я начинала борьбу на турнире поединком со Скьявоне, это был непростой матч. Не имеет значения, если ты узнаешь соперника по первому кругу, так как это в любом случае игра будет тяжелой.

Мы с Кузнецовой провели много сражений, так что предстоит еще одна интересная игра», — приводит слова Мугурусы официальный сайт «Ролан Гаррос».