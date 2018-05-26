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Мугуруса: «Матч с Кузнецовой на „Ролан Гаррос“ получится интересным»
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Мугуруса: «Матч с Кузнецовой на „Ролан Гаррос“ получится интересным» 

SPORT24.ru 12 часов назад
Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Светланой Кузнецовой в первом круге «Ролан Гаррос».
«Думаю, нас ждет интересная игра с Кузнецовой. В минувшем году я начинала борьбу на турнире поединком со Скьявоне, это был непростой матч. Не имеет значения, если ты узнаешь соперника по первому кругу, так как это в любом случае игра будет тяжелой.
Мы с Кузнецовой провели много сражений, так что предстоит еще одна интересная игра», — приводит слова Мугурусы официальный сайт «Ролан Гаррос».
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