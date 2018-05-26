Мария Шарапова сыграет с Ришел Хогенкамп в первом круге Roland Garros

Россиянка Мария Шарапова встретится с голландкой Ришел Хогенкамп в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Хогенкамп пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. 26-летняя теннисистка обыграла японку Михару Иманиши, Унс Джабир из Туниса и канадку Бьянку Андрееску. Шарапова и Хогенкамп один раз встречались между собой — в 2015 году победу в двух сетах одержала российская теннисистка.

Шарапова дважды в карьере побеждала на Открытом чемпионате Франции. В 2012 году она обыграла в финале итальянку Сару Эррани , а в 2014-м победила румынку Симону Халеп. Еще один раз Шарапова проиграла в решающем матче — на турнире 2013 года американке Серене Уильямс

Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня. Общий призовой фонд турнира составит €39,2 млн