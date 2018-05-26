«Мария уже не та, что раньше»

27 мая стартует один из четырех теннисных турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. Этот турнир, проводимый ежегодно на кортах Парижа, называют неофициальным чемпионатом мира на грунте. В этом году « Ролан Гаррос » собрал почти всех звезд современного тенниса. «Лента.ру» — о главном грунтовом турнире сезона и связанных с ним ожиданиях.

Мужской характер

Если говорить о мужской сетке — никаких неожиданностей в преддверии турнира не случилось, разве что Роджер Федерер снова не выступит во Франции из-за проблем со здоровьем. Рафаэль Надаль, лидирующий в одиночном рейтинге, в свою очередь, объявил охоту за 16-м трофеем в карьере, а бывшая первая ракетка мира Новак Джокович , ныне — 22-й номер посева, снова мало на что претендует.

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль уже провел первую тренировку во Франции. Судя по его постам в социальных сетях, теннисист полон решимости: на данный момент Рафа считается сильнейшим игроком в мире на грунтовом покрытии.

Однако специалисты не спешат называть его однозначным фаворитом турнира. Еще одним претендентом на титул является немец Александр Зверев , находящийся в хорошей форме. «Думаю, что Зверев подходит к Парижу с отличными шансами на успех», — цитирует бывшего американского теннисиста Лейфа Шираса Tennis World USA.

Перед поездкой во Францию Надаль стал победителем турнира в Риме, где он обыграл как раз Зверева (6:1, 1:6, 6:3), поэтому сейчас Рафаэль имеет все шансы вновь взобраться на вершину. В прошлом сезоне он достиг гроссмейстерской отметки в десять выигранных «Ролан Гаррос» и, похоже, останавливаться на достигнутом не собирается.

Невеселый Роджер

Разочарованием для болельщиков Федерера стало заявление теннисиста о пропуске турнира во Франции: «К сожалению, я принял решение не выступать. Я здорово начал сезон, но мне нужно понимать, что от моего календаря будет зависеть продолжительность карьеры», — приводит слова Федерера его официальный сайт.

Швейцарец, начав сезон с блестящих побед на харде, взял паузу в выступлениях на грунтовом покрытии и второй год подряд не едет в Париж.

Принципиальный соперник Надаля, Федерер в 2017 году вернулся на корт после перерыва, связанного с травмой, и сразу выиграл Australian Open и два турнира серии «Мастерс-1000» — в Майами и Индиан-Уэллсе. Он мог стать третьим явным претендентом на титул во Франции, но посчитал риск участия в турнире неоправданным. Остается надеяться, что грунтовому противостоянию Надаль — Федерер конец еще не пришел.

Не менее интересна ситуация в женской сетке «Ролан Гаррос». В этом году на турнир заявлены все лидеры мирового рейтинга, в том числе триумфатор прошлого года Елена Остапенко и первая ракетка мира Симона Халеп. Халеп, кстати, может потерять лидерство, если не дойдет минимум до полуфинала. Претенденток на ее место сейчас хватает, ведь шанс возглавить рейтинг есть сразу у пяти теннисисток: Каролин Возняцки , Гарбинье Мугурусы, Элины Свитолины , Каролины Плишковой и Каролин Гарсии

Но основное внимание болельщиков приковано вовсе не к дележу первой строчки мирового рейтинга. Дело в том, что впервые за последние три года на одном турнире выступят две самые яркие теннисистки современности — Серена Уильямс и Мария Шарапова. Им обеим пришлось уходить и возвращаться. россиянке — из-за допингового скандала, американке — из-за рождения ребенка.

И снова Серена

Серена Уильямс вернулась в большой спорт после рождения дочери в конце 2017 года, проиграв выставочный матч в Абу-Даби Остапенко, которая занимает пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Тогда Серена решила, что еще не набрала нужную форму и пока не готова к соревнованиям. В марте 2018 года в Индиан-Уэллсе экс-чемпионка проиграла старшей сестре Винус в третьем круге, а на Miami Open — в первом круге 52-й ракетке мира Наоми Осаке.

На «Ролан Гаррос» 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» не попала в число сеяных, ведь сейчас она занимает лишь 453-е место в мире. Серена выступит на турнире по праву защищенного рейтинга и в первом матче встретится с чешкой Кристиной Плишковой (шестой номер посева).

Важно, что сестры Уильямс в этом году получили wild card (специальное приглашение) в основную сетку парного турнира. Они, кстати, уже дважды выигрывали «Ролан Гаррос» в парном разряде. В 2010 году в финале сестры обыграли Квете Пешке и Катарину Среботник , а первую победу американки одержали еще в 1999 году. Тогда они обыграли швейцарку Мартину Хингис и россиянку Анну Курникову

Париж по-шараповски

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова тоже прибыла во Францию. Россиянка активно готовится к началу турнира и отчитывается об этом в Instagram. Первую игру Мария проведет против квалифаера, имя которого станет известно совсем скоро, а в случае выхода в четвертьфинал для Шараповой станет возможна встреча с извечной соперницей — Сереной Уильямс.

На матчах россиянки стадионы обычно заполняются до отказа, и это, по признанию спортсменки, ее очень воодушевляет. Вообще, поводов для радости у Шараповой сейчас достаточно. После недавнего возвращения к бывшему тренеру — Томасу Хогстедту — в ее игре появились агрессия и острота. Сегодняшняя Шарапова очень напоминает Шарапову в домельдониевый период, когда ей по силам было практически любое теннисное чудо. И если на турнире в Штутгарте Мария проиграла в первом круге, повторив печальный рекорд 15-летней давности (четыре поражения подряд), то связка Мадрид — Рим вышла более удачной: она дошла до четвертьфинала и полуфинала соответственно. В итоге Шарапова ворвалась в топ-30 мирового рейтинга и попала в посев на «Ролан Гаррос». Сейчас Мария занимает 29-е место рейтинга WTA и является второй ракеткой России после Дарьи Касаткиной

Впрочем, есть и те, кто в Марию не верит. «Она уже не та, что раньше. Ей сложно вернуться после такого долгого перерыва. Я вижу это, когда смотрю на ее игру. Она немного сдала во всех аспектах, и это сильно влияет на ее результаты», — заявила двукратная победительница турниров «Большого шлема» Мари Пьерс , слова которой приводит ESPN.

«Ролан Гаррос»-2018 обещает быть по-настоящему интересным. Главной интригой, конечно, остается выступление ведущих теннисистов планеты, но нельзя забывать: Париж — турнир неожиданностей. Выстрелить здесь может кто угодно, даже вчерашний участник квалификации.

Но тем и прекрасен грунт, что в нем всегда есть загадка, особенно когда победители прошлого только набирают форму, а действующие чемпионы — далеко не единственные фавориты.

В ближайшие две недели мир узнает новых победителей одного из четырех турниров «Большого шлема». Кто бы ни стал чемпионом — это будет честно. И уж точно — красиво.