Ещё
Симон: много тренируюсь как раз ради таких моментов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Симон: много тренируюсь как раз ради таких моментов 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Француз Жиль Симон признался, что удовлетворён своим выступлением на турнире в Лионе, в полуфинале которого он переиграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:1, 7:6 (8:6).
«Очень приятно выигрывать матчи. Я много тренируюсь как раз ради таких моментов. Когда представляется шанс, нужно уметь им воспользоваться. Я очень надеюсь, что смогу покзаать хороший теннис в финале и завоевать титул», — приводит слова Симона официальный сайт турнира.
Соперником Симона по решающему поединку станет австриец Доминик Тим.
Чемпионат.com: последние новости
Сок и Кирьос стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде Стартовал международный детский турнир Кубок «Еврохима» — 2018 37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России7
Мутко может распрощаться со спортом навсегда15
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение