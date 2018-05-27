Ещё
Флинк уступила в финале соревнований в Южной Кореи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Флинк уступила в финале соревнований в Южной Кореи 

Чемпионат.com 3 часа назад
Россиянка Варвара Флинк в полуфинале турнира ITF с призовым фондом $ 25 тыс. в Чханвоне уступила представительнице Китайского Тайбэя Ли Ясуань со счётом 6:0, 3:6, 0:6. Поединок продолжался 1 час 22 минуты. 21-летняя москвичка, занимающая 470-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов и двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 5 и проиграла 4 гейма на своей подаче.
За своё выступление в Южной Корее Флинк получит 30 очков. Однако в обновлённом рейтинге она опустится на 517-ю позицию и потеряет место в топ-500.
Чемпионат.com: последние новости
Комарова и Горячев — бронзовые призёры турнира Arctic Curling Cup в Дудинке Димитров стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Сафватом Свитолина победила Томлянович, отыгравшись с 1:5 в первом сете
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов15
В СМИ просочилась информация о новом тренере «Зенита»2
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов38
Адвоката Родченкова возмутили шаги ФИФА в отношении РФ10
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение