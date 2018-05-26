Виктор Янчук: «К чудесам Серена Уильямс пока не готова. Шарапова тоже»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился своими ожиданиями от стартующего в воскресенье Roland Garros — второго мэйджора нынешнего сезона. По его мнению, у российских теннисисток мало шансов на победу в турнире.

— В женском турнире каковы шансы наших девушек?

— Небольшие, честно говоря. Даже у Маши Шараповой . Мне кажется, она так и не набрала ту форму, которая позволила бы ей претендовать на высокий результат. Если она сумеет пройти три-четыре круга — будет здорово. Но в каждом матче ее будет ждать серьезная борьба. Из всех остальных только Дарья Касаткина выделяется среди всех остальных наших девушек содержанием игры и мастерством, но ей элементарно не хватает физической формы.

— Ждать то их можно, но вряд ли получится дождаться. Думаю, ей рановато претендовать даже на полуфинал. Она просто не готова.

— Кто тогда, на ваш взгляд, главный претендент на победу в женском турнире?

— Очень сложно сказать. Ситуацию в женском теннисе точнее всего описывает понятие «безрыбье». Много равных по классу теннисисток, любая из которых имеет шансы на победу в турнире. И места в рейтинге на сегодняшний день являются просто абстрактным понятием. (Андрей ШИТИХИН)