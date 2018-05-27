Мария Шарапова — Ришель Хогенкамп. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 мая

Болельщики давно ждали настоящего прорыва от 29-й ракетки мира и когда-то главной звезды российского тенниса, но после допингового скандала и возвращения Мария Шарапова была далека от своей былой формы.

Однако уже на турнире в Риме у 31-летней теннисистки наконец-то начало многое получаться. Шарапова провела на итальянских кортах, где на ее счету есть три титула, 12 часов и одержала четыре яркие победы — все над представительницами топ-40 рейтинга WTA. Три из этих матчей длились по два с лишним часа, а Елену Остапенко удалось победить за 3 часа 11 минут — третий по продолжительности поединок в женском Туре текущего сезона.

Остановить Марию Шарапову смогла лишь первая ракетка мира Симона Халеп в полуфинале, уступив Марии в первой партии — 4:6, 6:1, 6:4.

Начало в виде первого за три года крупного полуфинала положено, а Мария в прекрасном настроении готовилась к старту в Париже. На французском турнире «Большого шлема» она впервые с 2016 года попала в посев, получив 28-й номер. Шарапова становилась чемпионкой Ролан Гаррос в 2012-м и 2014-м годах.

Ришель Хогенкамп

Голландка является 134-й ракеткой мира, а в основную сетку Ролаг Гаррос ей удалось пробиться через квалификацию. Это можно считать небольшим преимуществом для 26-летней теннисистки, ведь она успела войти в ритм и привыкнуть к местным кортам.

Тем не менее, нынешний сезон абсолютно ничем особенным для Ришель Хогенкамп не примечателен. На большинстве турниров она стартовала с поражений, а успехом можно считать даже две победы, да и те случались у нее на уровне ITF.

В игровом плане Хогенкамп вряд ли способна создать реальные проблемы топ-соперницам. В ее арсенале отсутствуют какие-то особенно мощные или сложные удары, она неплохо работает на задней линии, но не более того.

Прогноз

Теннисистки встречались между собой однажды на Уимблдоне в сезоне 2015 года, когда россиянка одержала легкую победу — 6:3, 6:1.

Шарапова набрала форму и наверняка попытается добраться до поздних стадий в Париже. Как минимум. Вряд ли стоит говорить о каких-то шансах голландки на фоне мощной игры Марии. Ожидаем разгромной победы Шараповой и предлагаем поставить на тотал меньше 18,5 гейма за 1,80.