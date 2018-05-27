Гарбин Мугуруса — Светлана Кузнецова. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 мая

Гарбин Мугуруса

Испанка является третьей ракеткой мира, а в Париже ей достался третий номер.

Мугуруса на фоне травм неудачно выступила на Australian Open, однако затем ей удалось дойти до финала в Дохе и полуфинала турнира в Дубае, где ее остановила россиянка Дарья Касаткина — 6:3, 6:7, 1:6. Далее испанке удалось завоевать титул в Монтеррее, а вот в Штутгарте, Мадриде и Риме был заметен спад в ее игре. В матчах, в которых она начинала вести в счете, следовало в итоге поражение. В Италии Мугуруса вовсе сразу проиграла Дарье Гавриловой — 5:7, 6:2, 7:6 (6).

Гарбин является чемпионкой Ролан Гаррос сезона 2016 года. Грунт является любимым покрытием для 24-летней теннисистки, поэтому абсолютно любой сопернице будет против нее сложно. Гарбин Мугуруса традиционно с первых геймов начнет действовать агрессивно в привычной для себя силовой манере.

Стоит отметить, что у Мугурусы есть шанс на первую строчку рейтинга WTA по итогам турнира. Ей крайне желательно выйти минимум в полуфинал, либо в финал, если Каролин Возняцки победит в первом круге.

Светлана, несмотря на почти полугодичное отсутствие в Туре, не слишком опустилась в рейтинге, возобновив выступления в начале марта. Сейчас она занимает 42-е место в рейтинге WTA. Россиянку ждала защита большого количества очков, но набрать оптимальную форму быстро не удалось.

Сейчас за спиной у Светланы Кузнецовой серия не самых удачных турниров. Только в Стамбуле ей удалось победить дважды и выйти в четвертьфинал. В Мадриде российская теннисистка сразу уступила Петре Мартич (6:4, 6:2), а в Риме удалось получилось обыграть Полону Херцог, но далее последовало поражение от эстонки Анетт Контавейт — 5:7, 5:7.

В предстоящем матче многое будет зависеть от настроя Кузнецовой, но атакующего тенниса от нее ждать не стоит. Главное — четко и без большого количества ошибок отвечать на атаки испанки, но получится это или нет — главный вопрос.

В прошлом году Ролан Гаррос сложился для Кузнецовой весьма успешно. Светлана, получив восьмой номер при посеве, победила трех соперниц и вышла в четвертый раунд, где не справилась с датчанкой Каролин Возняцки (1:6, 6:4, 2:6).

Прогноз

Теннисистки встречались между собой шесть раз — пять побед на счету Мугурусы и только одна — в активе Кузнецовой. В последнем поединке на прошлогоднем первенстве в Цинциннати испанка победила в трех сетах — 6:2, 5:7, 7:5.

Третья ракетка мира сейчас находится не в лучшей форме, да и история противостояний говорит о том, что Кузнецова способна навязать испанке борьбу. Для надежности предлагаем поставить на тотал больше 19,5 гейма за 1,71.