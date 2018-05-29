Кристина Плишкова — Серена Уильямс. Прогноз Анны Чакветадзе

Серена Уильямс возвращается на корты «Ролан Гаррос» и вообще в тур. Не играла она с американской серии, готовилась. Но раз Серена заявилась на парижский мэйджор, то, наверное, готова играть. Конечно, о максимуме готовности говорить нельзя. Все-таки слишком много она пропустила, при этом и возраст уже не юный. Но что-то Серена показать может. К тому же ее магия наверняка при ней. Многие теннисистки проигрывают ей еще до появления на корте.

Кристина Плишкова все последние годы находится в тени своей более успешной сестры-близняшки. Но в этом году Кристина играет лучше, движется вверх по рейтингу. Она неприятная соперница. У нее великолепная подача, мощные удары, она левша. С передвижением проблемы, но мощь зачастую это компенсирует.

И все-таки в этой встрече ставлю на Серену. Мне кажется, что она выиграет в двух затяжных тяжелых сетах. Не исключаю счета 7:5, 7:5. Мощью Серену не удивить.