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Кристина Плишкова — Серена Уильямс. Прогноз Анны Чакветадзе
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Кристина Плишкова — Серена Уильямс. Прогноз Анны Чакветадзе 

SovSport.Ru 29 мая 2018
Фото: SovSport.Ru
Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кристина Плишкова — Серена Уильямс в первом круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится во вторник, 29 мая. Эксперт считает, что в предстоящем матче американка победит в двух сетах.
Серена Уильямс возвращается на корты «Ролан Гаррос» и вообще в тур. Не играла она с американской серии, готовилась. Но раз Серена заявилась на парижский мэйджор, то, наверное, готова играть. Конечно, о максимуме готовности говорить нельзя. Все-таки слишком много она пропустила, при этом и возраст уже не юный. Но что-то Серена показать может. К тому же ее магия наверняка при ней. Многие теннисистки проигрывают ей еще до появления на корте.
Кристина Плишкова все последние годы находится в тени своей более успешной сестры-близняшки. Но в этом году Кристина играет лучше, движется вверх по рейтингу. Она неприятная соперница. У нее великолепная подача, мощные удары, она левша. С передвижением проблемы, но мощь зачастую это компенсирует.
И все-таки в этой встрече ставлю на Серену. Мне кажется, что она выиграет в двух затяжных тяжелых сетах. Не исключаю счета 7:5, 7:5. Мощью Серену не удивить.
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