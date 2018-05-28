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Возняцки стартовала с победы на «Ролан Гаррос»
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Возняцки стартовала с победы на «Ролан Гаррос» 

Советский спорт 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Возняцки в первом круге турнира обыграла американку Даниэль Роуз Коллинс со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Возняцки сыграет с испанкой Георгиной Гарсией-Перес.
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