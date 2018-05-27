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Джокович поприветствовал возвращение в тур «бесстрашной мамы» Серены Уильямс
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Джокович поприветствовал возвращение в тур «бесстрашной мамы» Серены Уильямс 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил американку Серену Уильямс с возвращением в тур, опубликовав в своем Инстаграме фотографию с дочерью теннисистки Алексис Олимпией. В первом круге Roland Garros, который стартует 27 мая, 36-летняя спортсменка встретится с Кристиной Плишковой из Чехии.
"Будущий чемпион Олимпия! Поздравляю с возвращением сильную и бесстрашную маму Серену", — написал Джокович.
Напомним, Уильямс из-за беременности пропустила больше года. Она возобновила выступления в марте, приняв участие в трех турнирах. В каждом из них она не прошла дальше 1/4 финала.
Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) 26 Май 2018 в 10:04 PDT
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