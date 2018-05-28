Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»

Российская теннисистка открестилась от жизни с «унылым куском говна»

Российская теннисистка Дарья Касаткина назвала три главных качества в мужчинах. Интервью со спортсменкой опубликовано на YouTube-канале «Неспортивное поведение».

«Чувство юмора. Это назовут 90 процентов девушек. А что, с унылым куском говна жить, что ли?» — заявила Касаткина.

Далее она отметила, что мужчина должен быть надежным, причем под «надежностью» она определила «ощущение, что ты с ним, он — с тобой, и все». Также важным обстоятельством для Касаткиной стало наличие бороды.

При этом теннисистка отметила, что в настоящий момент не находится ни с кем в отношениях.

Касаткина примет участие в розыгрыше «Роланд Гаррос». В первом круге соревнований она сыграет с Кайей Канепи из Эстонии. Лучшим результатом россиянки на турнире является попадание в третий круг. В рейтинге Женской теннисной ассоциации Касаткина занимает 14-е место и является лучшей среди российских теннисисток.