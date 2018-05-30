Прогнозы и ставки на теннис 30 мая

Элина Свитолина является одной из главных фавориток в женской сетке и одной из претенденток на то, чтобы стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Впрочем, пока украинка решает локальные задачи: Айлу Томлянович она обыграла не очень уверенно, хотя и в двух сетах — 7:5, 6:3. В первой партии украинка оказалась в роли догоняющей и уступала 1:5 (во многом из-за агрессивного стиля игры, который привел к большому количеству невынужденных ошибок), но затем собралась и практически не оставила сопернице шансов.

С учетом титула в Риме Свитолина одержала шестую победу подряд.

На очереди — словачка Виктория Кужмова, которая в первом круге была сильнее Франчески Скьявоне , чемпионки «Ролан Гаррос»-2010 (дважды по 7:6 (7:2)). В первом сете Кужмова позволила Скьявоне отыграться со счета 3:5, но на тай-брейке отдала Франческе лишь два мяча, а в концовке второй партии отыграла сетбол и вновь безукоризненно провела 13-й гейм.

Тем не менее сегодня словачка — андердог, который вряд ли может рассчитывать даже на одну партию.

Ставка: победа Свитолиной 2:0 за 1,27.

Екатерина Макарова первой не только среди россиянок, но и вообще среди всех участниц «Ролан Гаррос» вышла во второй круг. Ее матч с китаянкой Чжэн Сайсай завершился со счетом 6:4, 6:1, но был не таким простым, как может показаться по счету. Обе спортсменки много ошибались, но при этом у Макаровой здорово получалось пробивать по линиям, чем она сильно расстраивала соперницу.

Екатерина прервала серию из трех поражений подряд и теперь сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой, которая также одержала первую за длительный срок победу, обыграв японку Куруми Нару со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

В последние три сезона Макарова и Стрыцова обыгрывают друг друга по очереди, и сейчас как раз черед россиянки.

Стоит отметить, что и для россиянки, и для чешки РГ — самый неудачный из «Шлемов», а грунт — определенно не любимое покрытие. Именно поэтому будет очень интересно узнать, кто в этом противостоянии возьмет верх. Ждем затяжного поединка и ставим на…

Ставка: ТБ 19,5 за 1,53.

85-я ракетка мира Ван Цян в первом раунде Открытого чемпионата Франции остановила 37-летнюю Винус Уильямс (6:4, 7:5) — легендарная американка проиграла в первом круге двух турниров «Большого шлема» подряд впервые в карьере. На протяжении всей встречи с китаянкой Уильямс-старшая испытывала трудности с подачей и позволяла сопернице атаковать со второго мяча. Более того, Винус допускала двойные на брейк-пойнтах в концовках обеих партий, давая китаянке шанс подать сначала на сет, а потом и на матч. Стоит ли говорить, насколько счастлива была Ван Цян, поквитавшаяся с Винус за прошлогоднее поражение на этой же стали «Ролан Гаррос»?

Петра Мартич, занимающая 35-ю строку рейтинга WTA, добиралась до второй недели на трех из четырех последних «Шлемах». В Париже хорватка стартовала с убедительной победы над китаянкой Ван Яфань — 6:2, 6:3. Отличительная и прекрасная черта Мартич — она побеждает там, где этого от нее ждут.

Ждут и сегодня.

Благо, «сетка» позволяет надеяться как минимум на четвертый раунд, т.е. впереди — Юлия Путинцева или Дженнифер Брэди

Ставка: победа Мартич за 1,48.

Общий коэффициент — 2,88.