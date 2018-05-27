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Свитолина отыгралась со счета 1:5 в первом сете и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
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Свитолина отыгралась со счета 1:5 в первом сете и вышла во второй круг «Ролан Гаррос» 

SPORT24.ru 21 час назад
Фото: Чемпионат.com
Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина в матче первого круга Открытого чемпионата Франции со счетом 7:5, 6:3 выиграла у австралийки Айлы Томлянович, занимающей в мировом рейтинге 68-ю строчку.
По ходу первой партии Свитолина уступала сопернице со счетои 1:5, но сумела переломить ход партии, а во второй довела встречу до логичного исхода.
Следующая оппонентка украинки определится в противостоянии Виктории Кузьмовой из Словакии и итальянки Франчески Скьявоне.
Ролан Гаррос”. Женщины. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:5, 6:3
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