Свитолина отыгралась со счета 1:5 в первом сете и вышла во второй круг «Ролан Гаррос» 

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина в матче первого круга Открытого чемпионата Франции со счетом 7:5, 6:3 выиграла у австралийки Айлы Томлянович, занимающей в мировом рейтинге 68-ю строчку.
По ходу первой партии Свитолина уступала сопернице со счетои 1:5, но сумела переломить ход партии, а во второй довела встречу до логичного исхода.
Следующая оппонентка украинки определится в противостоянии Виктории Кузьмовой из Словакии и итальянки Франчески Скьявоне.
”Ролан Гаррос”. Женщины. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:5, 6:3