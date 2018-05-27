Американка считает Шарапову претендентом на титул на «Ролан Гаррос»

"Шарапова будет претендовать на титул в Париже в этом году. Она стала лучше двигаться по корту, в ее действия на корте вернулась интенсивность. Я видела, как здорово она укорачивает", — приводит слова Эверт Reuters

Американка отметила возвращение Шараповой к своему старому тренеру Томасу Хогстедту

"Я вижу, как она прибавляет, как она хочет работать, выкладываясь на полную. Вижу, что это по-прежнему самое важное в её жизни", — добавила Эверт, подчеркнув, что за последние полтора месяца Шарапова сильно прибавила.