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Американка считает Шарапову претендентом на титул на «Ролан Гаррос»
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Американка считает Шарапову претендентом на титул на «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Fмериканская теннисистка Крис Эверт поделилась мнением об игре россиянки Марии Шараповой, сообщает "Советский спорт".
"Шарапова будет претендовать на титул в Париже в этом году. Она стала лучше двигаться по корту, в ее действия на корте вернулась интенсивность. Я видела, как здорово она укорачивает", — приводит слова Эверт Reuters.
Американка отметила возвращение Шараповой к своему старому тренеру Томасу Хогстедту.
"Я вижу, как она прибавляет, как она хочет работать, выкладываясь на полную. Вижу, что это по-прежнему самое важное в её жизни", — добавила Эверт, подчеркнув, что за последние полтора месяца Шарапова сильно прибавила.
Ранее двукратная победительница турниров «Большого шлема» Мари Пьерс заявила о снижении уровня игры Шараповой.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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