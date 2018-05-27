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Эксперты: Александрова выиграет у Фрех и выйдет во второй круг «Ролан Гаррос»
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Эксперты: Александрова выиграет у Фрех и выйдет во второй круг «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Россиянка Екатерина Александрова 27 мая в первом круге «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде встретится с Магдаленой Фрех из Польши.
Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Фрех оценивается коэффициентом 2.00, победа с форой «+2,5» гейма — 1.80.
Если Александрова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.78. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.90.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.20.
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